الحلقة 29 من ضرب نار.. جابر يكتشف حسن ابنه ويتشاجر مع مهرة

ياسر رشاد - القاهرة - أحداث مثيرة شهدتها الحلقة 29 من مسلسل ضرب نار، حيث عادت علاقة جابر (أحمد العوضي) ومهرة (ياسمين عبد العزيز) كما كانت، وقام جابر بتزيين مكان خاص لها، وطلب منها الزواج خاصة بعد انتهاء عدتها، وعند ذهابهم جميعا إلى العشاء بالخارج فاجأهم جابر بمجيء عصام لطلب يد لولي (آيسل رمزي) لخطبتها، وتوافق مهرة، ثم تجهز صفاء (انتصار) أوراق سفرها هي ويسري للخارج، ولكنها تخبره أنها ستنتقم من مهرة أولا.

تذهب صفاء (انتصار) لمقابلة جابر (أحمد العوضي)، وتخبره أن مهرة (ياسمين عبد العزيز) كانت حاملا منه عند دخوله إلى السجن، وأن الطفل حسن ابنه وليس ابن زيدان، ليُصدم جابر فيما سمعه، خاصة بعد أن أخبرته أن مهرة تخجل منه ومن سجنه لذلك سمت الطفل باسم زيدان.



ويواجه جابر (أحمد العوضي) مهرة (ياسمين عبد العزيز) لحلقة 29، بحقيقة هوية ابنه ومعرفة السبب في تسميته باسم زيدان (ماجد المصري)، وتنشب خناقة كبيرة بينهما.

يعلم زيدان (ماجد المصري) بمكيدة صفاء (انتصار) له خلال أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 29، وقيامها ببيع كل ما يملكه بالتوكيل الرسمي، والهرب خارج البلاد، ويواجهها زيدان ولكنها ترفض مقابلته، وأخبرته أنها فعلت ذلك لمحاولة الحفاظ على تعبها خلال السنوات الماضية، وسط ذهول وصدمة زيدان بما فعلته له.

يذهب زيدان إلى دكان معلمه (صبري عبد المنعم) بعد الخداع الذي طاله من أشقائه، ليحكي له ما حدث له، وأثناء حديثه، يتوفى زيدان بسبب صدمته، ثم تذهب مهرة إلى أحد الشيوخ لتعلم كيف تكفر عن ذنبها بتسمية حسن بغير والده.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يُعرض مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبدالعزيز، عبر شبكة قنوات ON بشكل حصري

والإعادة على قناة ON DRAMA الساعة 8:15، التي تأتي بتردد 11861 رأسي خلال شهر رمضان، كما يتم عرض حلقات المسلسل عبر منصة WATCH IT الرقمية، كما يتم عرض المسلسل على قناة on.

تفاصيل مسلسل "ضرب نار"

يسلط المسلسل الضوء على كفاح الفتاة المصرية ابنة البلد، وتجسد "ياسمين" خلال الأحداث دور فتاة مكافحة من شبرا تواجه العديد من المشاكل في حياتها حتى تقابل شابا من أصول صعيدية يجسده أحمد العوضي.

تقوم «مهرة» بتأجير مسكن لـ«جابر» مقابل مبللغ بعينه، ثم تقع بينهما مشكلات في البداية، حتى يتعرفان

على بعضهما البعض ويحدث تقاربا ويتم تتويج قصة حبهما بالزواج، ولكن يظهر في حياتهما رجل أعمال يدعى زيدان، يتميز بالسطوة والنفوذ ويقوم بدوره ماجد المصري، ويدخل الجميع في صراعات وأزمات لا تنتهي.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي، بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ماجد المصرى، سهير المرشدي، دنيا المصري، هدى الإتربي، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي وآخرين.

