شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان العاصى: جعفر العمدة ذكرنى بحضرة المتهم أبى كنت بلاقى مظاهرات حب ليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النجمة إيمان العاصى أن نجاح مسلسل جعفر العمدة خلال عرضه فى شهر رمضان 2023 هو نجاح مبهر إلى أقصى الحدود، وذلك ملموس على أرض الواقع موضحة: "ما يحدث من تفاعل الجمهور على السوشيال ميديا فى الشارع وعلى المقاهى وفى المنازل جعل هذا النجاح ملوس وواضح للكل وكل يوم بشعر بسعادة رهيبة، وكل يوم بحس بنجاح جديد كل يوم الفرحة بتتجدد الحمد لله".

وأشارت إيمان العاصى إلى أنها لمست هذا النجاح الجماهيرى الكبير سابقاً وقت عرض مسلسل حضرة المتهم أبى مع الفنان الراحل نور الشريف قائلة "زمان أيام حضرة المتهم أبى ما كنش فيه سوشيال ميديا كدا خالص اللى بتعمل انتشار واسع، لكن أما كنت أنزل الشارع بلاقي مظاهرات حب ليا، عمري ما هنسي الخضة اللى اتخضتها ولا وشوش الناس ساعتها".

وشددت إيمان العاصى على أن جعفر العمدة ومحمد سامي ومحمد رمضان رجعوني مكاني تانى، ومش هنسي أبداً دعمهم وكلامهم ليا طول الوقت وتشجعيهم، لافتة "معظم الزملاء والمنتجين والجمهور اللى كلمونى باركولى قالوا لى إنتى اتعطلتى كتير، أيا كانت الأسباب وبدايتك قدمت أعمال مهمة وناجحة جماهيرياً لكن رجعوك في دور مهم زي دلال ومسلسل جماهيري مهم زي جعفر العمدة أثبت بدايتي ومكانتي ودا أكتر كلام خلاني سعيدة جداً وفرحانة بكرم ربنا".

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.