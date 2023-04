شكرا لقرائتكم خبر عن حرب الحلقة 9.. الرائد عمر والضابط شريف يصلان إلى تفاصيل عملية الظافر الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل حرب الذى يتم عرضه على قناة ON استمرار تحقيقات الرائد عمر مع مروة (سارة الشامى) زوجة عثمان، والتى تحدثت عن بداية علاقتها بفؤاد واعتناقها الفكر المتطرف بعد حبها وزواجها من فؤاد، ووسط كل ذلك تتذكر مروة معلومة مهمة وهى أن فؤاد كان يذهب مع أصحابه إلى شقة كان يقول إنها شقة جده.

حسان (محمود غريب) يخبر عثمان بخبر القبض على زوجته مروة وبدء التحقيق معها ولكنه لا يبالى، ويؤكد لحسان أنه لا يبحث عن تنفيذ حلم والده فقط وإنما لأنه ما تبناه والده يتوافق مع قضيتهم وما يستهدفونه، وفى نفس الوقت يتحرك عمر، وشريف (أحمد سعيد عبد الغنى) إلى الشقة التى كشفت عنها مروة فى التحقيقات.

يجتمع عثمان برجاله قبل يوم من تنفيذ العملية، ويعود عثمان للتحقيق مع واحد من أصحاب فؤاد المقبوض عليهم ويسأله على الشقة التى كان يقابل فيها فؤاد وأصحابه، ويذهب عمر وشريف للشقة، وبعد تفتيشها يجد عمر كتاب "هدم المعبد"، ويقرأه ويعرف كل المنشآت المستهدفة، وهى مطار القاهرة والمتحف المصرى وبرج القاهرة ووزارة الداخلية ومبنى الأمن الوطنى، وأن التفجير سيكون فى نفس الوقت.

مسلسل حرب مكون من 10 حلقات وبدأ عرضه من يوم الأربعاء الموافق 21 رمضان على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 3.15 صباحاً و 3.15 ظهراً، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 4.15 صباحاً والساعة 8 مساء بجانب العرض على منصة watch it الساعة 9 مساء.

مسلسل حرب بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، أحمد امام، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، محمود الباز وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هانى سرحان وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى

ومن أبرز ضيوف شرف الحلقات محمود البزاوى، محمد نجاتى، سما إبراهيم، صبرى عبد المنعم، حنان سليمان، محمد أبو داود، عبد الرحيم حسن، ياسر على ماهر، محمد العمروسى، الشحات مبروك.