شكرا لقرائتكم خبر عن علي ربيع وأبطال "بعد الشر" يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم وسط حضور نجوم الفن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل المنتج أحمد السبكي وصناع فيلم "بعد الشر" بالعرض الخاص للعمل وسط حضور نجوم الفن والمشاهير، وذلك داخل أحد المولات بمدينة 6 أكتوبر.

وحضر من أبطال العمل علي ربيع وميرنا نور الدين وبيومي فؤاد ورنا رئيس وأوس أوس والمخرج أحمد عبد الوهاب والمنتج أحمد السبكي، والمنتج والمخرج كريم السبكي والمنتج محمد أحمد السبكي، وحضر من نجوم الفن لتهنئتهم محمد عبد الرحمن توتا ومحمد أنور وكريم عفيفي والمنتج عصام أمام شقيق الزعيم عادل إمام، وغيرهم، وذلك وسط تزاحم شديد من الجمهور والتقاط الصور التذكارية.

ومن المقرر طرح الفيلم للجمهور بداية من اليوم بجميع دور العرض السينمائية احتفالا بعيد الفطر المبارك، ضمن الموسم السينمائي.