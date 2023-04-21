شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل سوق الكانتو الحلقة 29.. مفاجأة فى أصل الفتوة علوان وراوية تنقذ صالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 29 مسلسل سوق الكانتو، بطولة أمير كرارة، محاولة طه القماش لم شمل العائلة، ودعوة أفرادها في جلسة عائلية ومنهم عبد الغني وزوجته وصالح ونبوية وعلوان وعائشة، لكن يدور بين نبوية وعبد الغني خلاف ونقاش حاد بسبب الميراث الذى استولى عليه.

فيما تكثر الخلافات أيضا بين رشاد وزوجته فاطمة، وأيضا تزداد تجارة طه القماش ازدهارا، وتنقذ راوية صالح قبل أن يفتشه جنود إنجليز وتأخذ منه المسدس لتخبئه.

ويعثر طه القماش على أحمد فتيحة الذي كان زميل جده الحج حسنين قديما في العمل، لكنه يجده مخمورا، ويخبره بأن التاجر الذي كان يعملان معه أعطى لجده مالا لكي يساعد به تاجر مديون، لكنه طمع في المال وخان الأمانة، واشترى المحل بنفس الفلوس.

مسلسل سوق الكانتو

كما يشهد المسلسل أيضا محاولو "صالح" أحمد صلاح حسنى الوصول إلى طه عبد المقصود خضر، ومعرفة من هو ويلتقى أحد الرجال فى أسيوط لمساعدته ويتم القبض على "جابر" بمساعدة طه القماش، ويتوعده جابر بالانتقام، فيما يشكره المفتش على جهوده معه.

كما تفاجأ طه القماش بشخص مجهول قام بتخريب الدكان الخاص به وخسارة كل أمواله فى سوق الكانتو، بعد تعرض دكانه للسرقة والنهب والتخريب وإفساد البضاعة التى يعمل بها من الأقمشة والملابس.

قنوات عرض سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافس في رمضان 2023، بطولة أمير كرارة يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة، وسط حكايات عن السوق يعود تاريخها لوقت مضى، كما تنشأ بين طه القماش وراوية قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.