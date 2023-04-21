شكرا لقرائتكم خبر عن رشا مهدى: فخورة بالمشاركة فى الملحمة الوطنية الكتيبة 101 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة رشا مهدي عن سعادتها بالمشاركة خلال موسم رمضان 2023 في مسلسل بحجم "الكتيبة 101" للمخرج محمد سلامة، والذى يضم العديد من العناصر المميزة أمام وخلف الكاميرات.

وقالت رشا مهدي: "شخصية إيمان بها كثير من ملامح الجذب، هي أم وزوجة لضابط يجسده الفنان آسر ياسين والذي شعرت بجواره بتفاهم كبير، آسر صديقى ولكنها المرة الأولى التي اتعامل معه فنيا، وحدث بيننا توافق كبير".

وأضافت رشا مهدي فى بيان لها: "كان السبب الرئيسي الذي حمسني للمسلسل هو كونه أحد الأعمال الوطنية الذي يرصد بطولات جيشنا المصري العظيم وأبطاله ممن ضحوا بحياتهم في مواجهة الإرهاب الخسيس، الذي كان يخطط لتدمير مستقبل هذا البلد".

وشددت رشا مهدي أن الكتيبة 101 بمثابة تحد درامى غنى، وتابعت: "تأثرت جدا بكل البطولات اللي شهدتها هذه المرحلة الحرجة من تاريخ مصر، وسيناريو العمل ركز على نماذج مشرفة من أهل سيناء والبطولات اللي قدموها بشجاعة في مواجهة الإرهاب".

واختتمت رشا مهدي: "قدم المخرج محمد سلامة بصمة خاصة عبر الأحداث على كل المستويات وصنع ملحمة تليفزيونية بها عناصر إبهار مختلفة لكل أفراد العائلة، وسعيدة للغاية بالتعاون معه في رمضان 2023".