حرب الحلقة 9.. الظافر يعلن عن استعداده لغزوة يتحدث عنها الكل لإقامة دولة الخلافة

القاهرة - سامية سيد - ألقت قوات الأمن برئاسة الرائد عمر الإمام (محمد فراج) القبض على مروة (سارة الشامى) زوجة عثمان (أحمد السقا) بعد إنقاذها من الحزام الناسف، فى الحلقة التاسعة من مسلسل حرب الذى يتم عرضه على قناة ON، ويتم التحقيق معها، وتكشف عن وجود صواريخ وأجهزة موبايلات صغيرة، وأنها لا تعرف أي معلومات عن عثمان ولا حتى زوجته.

يصور الظافر (أحمد السقا) فيديو جديد يعلن فيه عن استعداده لعملية جديدة من أجل إقامة دولة الخلافة، وقريبا سينفذ العزوة الكبرى "هدم المعبد"، والذى سيتحدث عنها الكل، وذلك سيكون خلال يومين، ويبدأ فى حشد التكفيريين المعاونين له، ويستعيد عثمان مشهد قتل والده على يد الشيخ أبو القاسم (محمود البزاوى).

مسلسل حرب مكون من 10 حلقات ويعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 3.15 صباحاً و 3.15 ظهراً، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 4.15 صباحاً والساعة 8 مساء بجانب العرض على منصة watch it الساعة 9 مساء.

مسلسل حرب بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، أحمد امام، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، محمود الباز وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هانى سرحان وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى

ومن أبرز ضيوف شرف الحلقات محمود البزاوى، محمد نجاتى، سما إبراهيم، صبرى عبد المنعم، حنان سليمان، محمد أبو داود، عبد الرحيم حسن، ياسر على ماهر، محمد العمروسى، الشحات مبروك.