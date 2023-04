شكرا لقرائتكم خبر عن حرب الحلقة 9.. عثمان يستعد لغزوة "هدم المعبد" وإنقاذ مروة من الحزام الناسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة التاسعة من مسلسل حرب الذى يتم عرضه على قناة ON، عن وصية تركها والد عثمان (أحمد السقا) له وهى عبارة غزوة تحمل اسم "هدم المعبد"، وهي الغزوة التي وصاه عليها والده وطالبه بإقامة دولة الخلافة، حيث أعطاه كتابا يحمل اسم هدم المعبد ويعده عثمان أنه سينفذ وصيته.

بدأت الحلقة بقدرة قوات الأمن على إنقاذ مروة (سارة الشامى) - زوجة عثمان - الذى ربطها بحزام ناسف من أجل التخلص منها بسبب محاولتها الهرب منه ومقابلة والدتها، حيث ربطها في كرسي، وحول جسمها حزام ناسف، ليدخل عليها الرائد عمر الإمام، ويطلب الدعم من خبراء المفرقعات، الذين تمكنوا من إنقاذها.

مسلسل حرب مكون من 10 حلقات ويعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 3.15 صباحاً و 3.15 ظهراً، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 4.15 صباحاً والساعة 8 مساء بجانب العرض على منصة watch it الساعة 9 مساء.

مسلسل حرب بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، أحمد امام، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، محمود الباز وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هانى سرحان وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى

ومن أبرز ضيوف شرف الحلقات محمود البزاوى، محمد نجاتى، سما إبراهيم، صبرى عبد المنعم، حنان سليمان، محمد أبو داود، عبد الرحيم حسن، ياسر على ماهر، محمد العمروسى، الشحات مبروك.