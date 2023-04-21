شكرا لقرائتكم خبر عن ضرب نار الحلقة 29.. عصام يطلب يد لولى وجابر يرغب فى الزواج من مهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 29 عودة علاقة جابر (أحمد العوضي) ومهرة (ياسمين عبد العزيز) كما كانت، وقام جابر بتزيين مكان خاص لها، وطلب منها الزواج خاصة بعد انتهاء عدتها، وعند ذهابهم جميعا إلى العشاء بالخارج فاجأهم جابر بمجيء عصام لطلب يد لولي (آيسل رمزي) لخطبتها، وتوافق مهرة، ثم تجهز صفاء (انتصار) أوراق سفرها هي ويسري للخارج، ولكنها تخبره أنها ستنتقم من مهرة أولا.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.