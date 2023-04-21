شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل تحت الوصاية الحلقة 14.. صالح يذهب إلى منزل حنان والأخيرة تهرب بأولادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصل عم شعبان بحنان (منى زكي) ويخبرها بذهاب صالح (دياب) إليه لتهديده وأخذ عنوان منزلها منه، خلال أحداث مسلسل تحت الوصاية الحلقة 14 لتضطرب حنان وتتصل بزكريا (أحمد خالد صالح)، وتطلب منه الذهاب إلى المنزل لأخذ أولادها قبل ذهاب صالح إليهم.

تسرع حنان إلى المنزل، وعندما تصل إلى أولادها وتحاول الهرب، تجد صالح على الباب، ولكنها تختبئ هي وأولادها وتوهمه بالهرب من المنزل، ليسرع صالح إلى الشارع، وتقوم حنان بالهرب هي وأولادها والذهاب إلى منزل السيدة رجاء (ماجدة منير).





أبطال مسلسل تحت الوصاية

قصة مسلسل تحت الوصاية

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.