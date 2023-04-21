شكرا لقرائتكم خبر عن عملة نادرة الحلقة 29.. عبد الجبار ينتقم من النجع ويمنع عنه الطعام والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة 29 من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم الكثير من الأحداث، حيث وجد عبد الجبار "جمال سليمان" صورا لابنه مسعود "أحمد عيد" في كل أنحاء النجع وهو في حالة هذيان وشكله كالمجذوب، فغضب غضباً شديداً وقرر الانتقام من النجع فأمر رجاله بحصار النجع ومنع الطعام والعلاج من أهل النجع، وطاح رجال عبد الجبار في أهل النجع وضربوهم وسحلوهم وحبسوهم في ديارهم.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.