شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل تحت الوصاية الحلقة 14.. صالح يحاول معرفة مكان حنان ويستأجر مركب صيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم صالح (دياب) خلال أحداث مسلسل تحت الوصاية الحلقة 14 باستئجار مركب صيد بدمياط، لمراقبة مركب حنان ومعرفة طريقه، كما وصل إلى مكان تزوير حنان (منى زكي) بطاقتها الجديدة باسم ليلى، ويهدد الرجل ليعلم منه مكان تواجد حنان، يرفض الرجل في البداية، ولكنه يساعده ويتصل بحنان ويأخذ منها عنوانها بحجة أنه يحتاجه للبطاقة.

يراقبه شنهاوي (أحمد عبد الحميد) ويعلم باستئجار صالح بمركب أحد البحارين ليمنعهم من الصيد ويعرف طريقهم، ويذهب ويخبر حنان والبحرية، لتخبرهم أن ينتظروا أسبوعا حتى ييأس لأنه لن يستطع دفع المال لهم.

أبطال مسلسل تحت الوصاية

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

قصة مسلسل تحت الوصاية

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.