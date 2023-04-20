محمود حافظ: عناصر النجاح توافرت فى «حضرة العمدة».. وسعيد بالتعاون الأول مع مصطفى شعبان فى «بابا المجال»

ياسر رشاد - القاهرة -

نجح الفنان محمود حافظ، بأدائه السلس، وموهبته الخالصة، فى أن يحجز لنفسه مكانة على الساحة الفنية. التنوع والاختلاف سلاحه للوصول لقلوب الجمهور، وهو ما حرص عليه فى أعماله الفنية، ليثبت عن جدارة أنه فنان صاحب الألف وجه.

يرى حافظ أن البطولة المطلقة وهم يلهث وراءه بعض النجوم، لافتا إلى أن الأدوار الثانوية صنعت منه النجومية التى لطالما حلم بها، لأنه يهتم بتفاصيل الشخصية الذى يتعمق فى دواخلها حتى يصل لمرحلة التعايش والتوحد معها.

يشعر حافظ بحالة من الرضا نتيجة ردود الأفعال التى تلقاها عن دوره فى مسلسل «بالطو» الذى يعرض على منصة watch it، والذى وصفه النقاد بعودة للدراما الحقيقية الأصيلة التى تبحث عن المضمون لا التريند.

وقدم فى الموسم الرمضانى المنتهى مسلسلين ضخمين، ويجسد فى كل منهما شخصية تختلف تماما عن الأخرى، وهما «حضرة العمدة» أمام النجمة روبى، و«بابا المجال» أمام الفنان مصطفى شعبان.

«نجوم وفنون» التقت الفنان محمود حافظ، ليحدثنا عن مشاركته فى الماراثون الرمضانى، وعن المعايير التى يختار على ضوئها أعماله الفنية.

الذى قال: اولا أحب أن انوه عن سعادتى بالمشاركة فى مسلسل «حضرة العمدة» لطبيعة القضية التى يتطرق لها، حيثُ يناقش العمل دور المرأة فى المجتمع من خلال تولى سيدة شابة منصب عمدة قريتها لتواجه كل تحديات الواقع، بجانب طاقم العمل المميز، فالعمل يحمل العناصر الفنية المكتملة التى تضمن نجاحه.

وأضاف النجاح والتوفيق فى النهاية من عندالله، ولكن هناك مؤشرات استباقية يمكنك من خلالها استشراف نجاح العمل من عدمه، ومسلسل

«حضرة العمدة» يجمع العناصر الفنية الناجحة بداية من القصة للكاتب الكبير ابراهيم عيسى، مرورا بالمخرج عادل اديب، وطاقم العمل المميز، والموسيقى التصويرية للموسيقار شادى مؤنس، وكلها عناصر جذب قوية للمشاهد.

وقال: لا شك أن العرض الحصرى والتزاحم يظلمان الأعمال الجيدة بشكل كبير، ويؤثران على نسب المشاهدة، لكننى مؤمن أن العمل الجيد يذهب للجمهور فى اى ظرف أو مكان، خاصة مع ظهور منصات البث الرقمى التى تسمح للمشاهد الحرية فى مشاهدة ما يحلو له من الاعمال أينما شاء.

وأضاف دورى فى المسلسل محورى، حيثُ يسهم فى تحريك الأحداث بشكل مباشر وقوى، وهى شخصية جديدة بعيدة تمامًا عما قدمته من قبل، هو بمثابة مفاجأة كبيرة للجمهور.

وعن العمل مع روبى قال: روبى فنانة مجتهدة، وتمضى خطواتها الفنية بحساب وتأنٍّ، دورها فى المسلسل مفاجأة كبيرة ايضا.

وحول مسلسل بابا المجال قال: باب المجال يشهد التعاون الأول بينى وبين النجم مصطفى شعبان، والعمل شعبى يجمع بين الإثارة والأكشن، حول تجارة قطع غيار السيارات.