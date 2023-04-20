مسرح الدولة يشارك الجمهور فرحة العيد

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد مسرح الدولة لمشاركة جمهور فرحة العيد، بـ 7 عروض مختلفة على مجموعة من المسارح فى القاهرة والإسكندرية، للوصول لأكبر عدد من الجمهور، تنقسم ما بين عروض سبق عرضها من قبل، وعرض جديد.

على مسرح السلام تستمر مسرحية «سيب نفسك» فى قاعة يوسف إدريس، وهى مونودراما غنائية استعراضية للفنانة فاطمة محمد على، ديكور أحمد أمين، اضاءة ابراهيم الفرن، أزياء نهاد السيد، موسيقى وألحان حاتم عزت، استعراضات مناضل عنتر، أشعار د. محمد مخيمر، تصميم وتنفيذ عروسة د. نبيل الفليكاوى، إنتاج ماسكين د. أمير عبدالمسيح، ترجمة د. نبيلة حسن .. تصميم الدعاية. محمد فاضل، تأليف مارك إيجيا، دراماتورجيا وأخراج د. جمال ياقوت.

وعلى المسرح الكبير تعود مسرحية «كيوبيد» بطولة: عبدالمنعم رياض، كريم الحسينى، نوال سمير، أمنية حسن، ديكور أحمد أمين، إضاءة أبوبكر الشريف، أزياء رباب البرنس، تنفيذ ديكور وأزياء مى كمال، موسيقى تامرعبدالمجيد، تأليف وأشعار عبدالله الشاعر، إخراج أحمد فؤاد.

كما تشارك فرقة الغد المسرحية جمهورها فرحة العيد مسرحية «بعد آخر رصاصة»، ومن بطولة طارق شرف، مى رضا، محمد دياب، وفاء عبده، إبراهيم الزهيرى، ايناس المصرى، إيمان مسامح، آسر على، مريم سعيد، أشعار رشا ضاهر، موسيقى وألحان هشام طه، توزيع موسيقى محمد همام، غناء نجلاء سليمان -آسر على، ديكور محمد هاشم، أزياء دينا أشرف زهير، رؤية سينمائية طارق شرف، مكياج إسلام عباس، تأليف على عبد النبى الزيدى، إعداد إخراج شريف صبحى.

كما يفتتح عرض الأطفال «جنة كوكى»، من إنتاج فرقة مسرح القومى للأطفال، من تأليف وأشعار على أبو سالم، وإخراج صفوت صبحى، بطولة بثينة رشوان، جلال عثمان، محمود حسن، كمال زغلول، مونى، شيماء عبد الناصر، نادية الشويخ، ومجموعة من أطفال ورشة مواهب مصر، ديكور فادى فوكيه، أزياء مروة عودة، ألحان جمال رشاد، استعراضات مصطفى حجاج، ماده فيلمية أيمن إبراهيم.

وعلى خشبة مسرح الطليعة تعود مسرحية «بيت روز» من جديد، من تأليف وإخراج محمود جمال حدينى، تمثيل سالى سعيد، نادية حسن، سماح سليم، هاجر حاتم، بالاشتراك مع مريم عيد، تصميم

ديكور وأزياء هبة الكومى، تصميم اضاءة محمود الحسينى (كاجو)، موسيقى رفيق يوسف، مساعدا المخرج مها مصطفى، رنا عادل، مخرج منفذ عبد الخالق جمال.

وعلى مسرح ميامى بوسط البلد، تفتتح مسرحية «طيب وأمير» كتابة أحمد الملوانى، وديكور حمدى عطية، وإضاءة أبو بكر الشريف، وأزياء أميرة صابر واستعراضات أسامة مهنا، وموسيقى كريم عرفة، وتوزيع موسيقى أيمن التركى، وأشعار طارق على، وإخراج محمد جبر، والمسرحية بطولة: عمرو رمزى وهشام إسماعيل تامر فرج وأحمد السلكاوى ورشا فؤاد ونهى لطفى وشريف حسنى وشيماء عبدالقادر ومحمود الهنيدى ومحمود فتحى، والعديد من نجوم فرقة المسرح الكوميدى.

وفى الإسكندرية تعود مسرحية «الملك همام وعصابة الضباع» وتدور أحداث المسرحية حول عصابة الضباع التى كانت تطمع فى مقدرات الغابة وثرواتها مع الثعلب «هجرس» لعلمهم بطموحه وطمعه ومكره، وطلبوا منه مساعدتهم فى الوقيعة بين الملك وأخواته، وبالفعل بدأ الثعلب هجرس فى دس الفتنة بين الأخوة ونشر الأكاذيب والشائعات واستغلت عصابة الضباع هذه الفرقة وهاجموا الغابة وحاولوا أن يستولوا عليها، ولكن الأسد همام كان يعلم بخطورة الأمر واستطاع أن يهزم عصابة الضباع.

العرض تأليف وإخراج إيهاب مبروك، وتمثيل رضا إدريس وفتحى سعد ومجموعة من فنانى الإسكندرية يحيى عرفة ومحمد جابر ومهند مختار وإبراهيم الملاح، إضاءة محمد المأمونى وأغانى وألحان هشام زيتون وتصميم استعراضات محمد ميزو وتصميم ديكور وملابس وليد السباعى.