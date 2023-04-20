شكرا لقرائتكم خبر عن جعفر العمدة الحلقة 29.. شوقي يطلب من دلال وضع السم لـ جعفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 29 من مسلسل جعفر العمدة طلب شوقي منذر رياحنة من دلال إيمان العاصي تسميم جعفر العمدة.

فيما شهدت الحلقة قيام صفصف هالة صدقي بالنصب على وداد جوري بكر، لتستعيد منها ملايين ابنها سيد - أحمد فهيم بعدما اتفقت مع شاب على النصب عليها لإعادة حق ابنها سيد.وشهدت الحلقة عودة عبد الجواد احمد داش لحضن ثريا مي كساب، حيث كشف جعفر العمدة لها أن سيف هو ابنها.وقامت عايدة زينة بإعادة أموال جعفر العمدة التي منحها لها لتخرج والدها من السجن.

فيما شهدت أحداث مسلسل جعفر العمدة قتل دلال بلال شامة أمام شقيقيها شوقي وكارم، واعترفت أنها وراء كل ما حدث لزوجها جعفر العمدة.

وشهدت أحداث الحلقة السابقة من مسلسل جعفر العمدة، قتل دلال "إيمان العاصي" بلال شامة بالسكين، وذلك أمام شقيقيها شوقي وكارم، وذلك بعدما ذهبت إلى بلال شامة في محبسه بمزرعة جعفر العمدة، واعترفت أمامهم بأنها وراء كل ما حدث لابن جعفر العمدة .

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت.