شكرا لقرائتكم خبر عن جعفر العمدة الحلقة 29.. عبد الجواد رجع لحضن "ثريا" ومي كساب تنهار من البكاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 29 من مسلسل جعفر العمدة عودة عبد الجواد أحمد داش لحضن ثريا مي كساب، حيث كشف جعفر العمدة لها أن سيف هو ابنها.

وشهدت أحداث مسلسل جعفر العمدة قتل دلال بلال شامة أمام شقيقيها شوقي وكارم، واعترفت أنها وراء كل ما حدث لزوجها جعفر العمدة.

وقالت دلال:" يالا ندفنه وجعفر مش هيعرف حاجة هيفضل يدور على ابنه طول عمره، وأنا استحملت كتير عشت مع شخص قتل اخويا، استحملت شخص اتجوز عليا ناس اغبية، واستحملت حاجات كتير اوي"، وسمع كل ذلك محمد رمضان من خلال كاميرا مراقبة وضعها في مكان بلال شامة .

وشهدت أحداث الحلقة السابقة من مسلسل جعفر العمدة، قتل دلال "إيمان العاصي" بلال شامة بالسكين، وذلك أمام شقيقها شوقي وكارم، وذلك بعدما ذهبت إلى بلال شامة في محبسه بمزرعة جعفر العمدة، واعترفت أمامهم بأنها وراء كل ما حدث لابن جعفر العمدة .

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.