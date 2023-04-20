شكرا لقرائتكم خبر عن عباس أبو الحسن لـ"أنا والقناع": ألجأ للشخصية الغامضة لأخفى قلقى وخجلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان عباس أبو الحسن، إنه الفنان والإعلامى والملاكم، حيث إن كل حاجة منهم كان فيها فترة كان ينتمى لها أكثر والشخص يتطور وتتطور مهاراته.

وأضاف الفنان عباس أبو الحسن، خلال برنامج أنا والقناع، المذاع على قناة الحياة، أن أكثر شيء أثر فيه هو المذيع، ولكن أنا مذيع وملاكم وفنان .

وتابع الفنان عباس أبو الحسن :"عنما أريد أن لا أظهر حزنى اختار الصمت حيث اتسم حينها بالغموض، فالناس دائما تقلق من الذين لا يعرفونه والشئ الغامض يستطيع أن يخفى قلقه، لذلك ألجئ للشخصية الغامضة وهى شخصية في الماضى كنت أضعها كى أخفى خلفها أنى خجول فكان سلاح أحمى بها نفسى".

أنا والقناع" برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير والكومديانه شيماء سيف ومحيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبد الغفور، وكريم فهمي وحنان مطاوع وخالد الصاوي وايمن بهجت قمر ورضوى الشربيني، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عددا من المفاجآت خلال الأيام المُقبلة.