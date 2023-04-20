أحمد فهيم: الناس بتطبطب على سيد فى الشارع وفخور بنجاح "جعفر العمدة"

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب الفنان أحمد فهيم عن سعادته بنجاح دوره فى مسلسل "جعفر العمدة" بطولة النجم محمد رمضان فى ماراثون رمضان 2023.

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وأكد فهيم فى تصريحات تليفزيونية أن الناس تعاطفت مع شخصية سيد وأظهرت حبها له، وكانت متعاطفة معه لدرجة أن بعضهم كان بيطبطب عليا فى الشارع.

وكانت شهدت الحلقة 28 من المسلسل أحداث مثيرة حيث أخبر محمد رمضان أحمد داش إنه ابنه.

يقرر جعفر أن يأخذ ابنه سيف، لتنفيذ خطة، ويروح عند بلال شامة المزرعة، وهناك بلال بيستغرب ويقوله إزاي قدرت تلاقيه جعفر بيقول لبلال أهو ابني بقى معايا يعني أنا لو عايز أقتلك وأخلص منك دلوقتي مش هتردد بس عايز أعرف مين اللي قالك اخطف ابني لوقلتلي هسييك وبرض هديك فلوس، خاف من بلال شامة من جعفر وحاول يتهرب منه، وكان عايز يتأكد بأن دلال لها يد فى كل ذلك، ورفض شامة الاعتراف.

وقرر سيف أن يأخذ حقه وحق أبوه وقام بتوصيل سلكين كهرباء سلكين كهربا ببعض وقاله لجعفر ابنك بقى معاك أنت مستني عليه ليه أقتله وأخلص منه جعفر قاله معاك حق يا ابنى يلا خلص عليه ياسيف، ويرفض سيف وتأتى فكرة الانتقام.

تواصل الحلقة الـ28 من مسلسل "جعفر العمدة تطور فى الأحداث، خطة ذكية جدا من جعفر العمدة للكشف عن كل أعدائه حيث كان يتوقع أن يحضر شوقى ورجالته.

وقام شوقة (منذر رياحنة) بجمع رجالة وأسلحة وسيارت وتتواجد "دلال" معاهم ، وقروا أن يروحوا لـ بلال شامة، وبيطلع على هناك ووجد فقط برجل واحد فقط، وهينولا علية ضربا، ويصاب بالإغماء، ثم تدخل دلال، ب على بلال شامة وتتحداه.

وهنا تقرر دلال أنها تخلص عليه وتقتله حتى تخلص منه للأبد وترتاح، فى الوقت اللى "جعفر وسيف" يشاهدوا كل اللى بيحصل كل اللي بيحصل وقام بتسجل ما يحدث صوت وصورة وسيف بيقول لجعفر الحق دي قتلته، جعفر بيرد عليه بييقوله كل واحد في الدنيا بياخد عقابه وهو اتقتل وهي تدخل السجن.

كما شعرت نرجس بعدم أهتمام جعفر بها، ويهتم فقط لـ عايدة (زينه) وثريا (مى كساب)، إذ ذهبت لوالدتها وأخبرتها بأن ستطلب الطلاق من "جعفر"، وبالفعل تنتظرة فى البيت وعندما يحضر طلبت منه الطلاق، ووافق على ذلك وأكد بأن ورقتها ستاتى إليكى وطلب من نعيم أن يوصلها، وجمعت ملابسها وقبل خروجها تطسب اسمها من جدول ليالى جعفر، وودعتها صفصف (هالة صدقى).

وأيضا تحاول عايدة الوصول إلى جعفر العمدة، ومشغول مع سيف وبلال شامه وقررت أن تذهب إلى المنزل، وبالفعل تصل إلى المنزل وتتقابل مع "صفصف" هالة صدقى، حيث طلبت عايدة من "صفصف، بأن تطلب من جعفر أن يبعد عنها ويبعد عن الانتقام منى، وفؤجيت "صفصف" بهذ الكلام ، وقالت لها مين قالك الكلام دة، وكانت المفاجئه بأن قالت "دلال" هى قالت كدة وقالت إن جعفر

من السبب وراء إجهاض وإنه سينتقم منها، ولكن فى النهاية تقرر عايدة أن ترجع له فلوسه، وتقرر أن تسافر من مصر لأى بلد آخر.

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة

هناك الكثير من القنوات الفضائية التي حصلت على حقوق عرض مسلسل جعفر العمدة وهي:

قناة دي إم سي dmc.

قناة دي إم سي دراما dmc drama.

قناة إم بي سي ون mbc 1.

قناة إم بي سي العراق mbc Iraq.

كذلك يمكنك متابعة كافة حلقات المسلسل في أي وقت على مدار اليوم على منصة شاهد ومنصة واتش ات.

ويعرض المسلسل على قناتي قناة dmc وdmc drama الساعة 7 مساء.

قصة مسلسل جعفر العمدة

وتدور قصة مسلسل جعفر العمدة في السياق الاجتماعي والدرامي الشيق في حي السيدة زينب ، حيث يتزوج جعفر من أربع نساء ، وتحوي عروض المسلسل العديد من الأحداث المشوقة فمن بينهما أن جعفر سيعيش مأساة كبيرة في حياته، وهذا نتيجة اختطاف ابنه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إن كان حي أو أصابه مكروه.

خلال توالي الأحداث في المسلسل سيضطر جعفر الكذب على عائلته، حيث إنه قال لهم أنه توفي منذ أكثر من 20

عامًا، وستجمعه قصة حُب بالفنانة زينة التي تُجسد شخصية عايدة، ونشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه على منصة الانستقرام قائلًا “قديمًا كان هناك عنتر وعبلة، أما الآن جعفر وعايدة”.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

شارك نخبة من كبار الفنانين المصريين في عمل مسلسل جعفر العمدة رمضان 2023، فهو يُعد ثالث أعمال النجم محمد رمضان مع نفس المخرج على التوالي، فنوضح قائمة أبرز أبطال هذا المسلسل عبر النقاط الآتية:

محمد رمضان زينة مي كساب دعاء حكم أحمد فهيم إيمان العاصي هالة صدقي بيومي فؤاد فريدة سيف النصر النجم الأردني منذر رياحنة عصام السقا منة فضالي عماد صفوت أحمد داش طارق النهري جوري بكر سلوى عثمان أحمد فتحي طارق الدسوقي.

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