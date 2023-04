شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا يكشف لـ فاطمة مصطفى كواليس مشاركته فى مسلسل حرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أحمد السقا عن كواليس مشاركته في مسلسل حرب، مؤكداً اثناء استضافته فى برنامج الراديو بيضحك في رمضان أن مدير أعماله محمد حسن هو من أخبره بأن هناك عملا سيبدأ خلال هذا الأسبوع، وكشف له تفاصيل العمل.

وأضاف السقا عن سبب فقدان وزنه خلال تصريحات لـ فاطمة مصطفى أنه هو من قام بذلك، ولا يرجع الأمر كما أشيع لمرض أصابه، قائلاً : أنا حبيت شكلى كده أكتر".

مسلسل حرب مكون من 10 حلقات ويعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 3.15 صباحاً و 3.15 ظهراً، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 4.15 صباحاً والساعة 8 مساء بجانب العرض على منصة watch it الساعة 9 مساء.

مسلسل حرب بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، أحمد امام، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، محمود الباز وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هانى سرحان وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

ومن أبرز ضيوف شرف الحلقات محمود البزاوى، محمد نجاتى، سما إبراهيم، صبرى عبد المنعم، حنان سليمان، محمد أبو داود، عبد الرحيم حسن، ياسر على ماهر، محمد العمروسى، الشحات مبروك.