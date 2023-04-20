شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 28 .. هجرس لسلام: عاوز اتعلم فن الكايزما من غادة إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال أحداث الحلقة 28 من مسلسل الكبير أوي 7، وأثناء حديث محمد سلام لهجرس فى المزاريطة وتبديل الأدوار بينهما من أجل ابتعاد سلام عن الأضواء و الشهرة:"قال هجرس لمحمد سلام، يعني أنا هبقي ممثل وأقابل غادة إبراهيم واتعلم منها فن الكايزما، حيث اشتهرت غادة سابقا بأنها شخصية كريزماتك كما قالت في احد لقاءاتها التليفزيونية.

وانتهت أحداث الحلقة الثامنة و العشرون، من مسلسل الكبير أوى 7، بسفر محمد سلام إلى المزاريطة لمقابلة هجرس لتبديل الشخصيات بينهمت لانه يريد أن يستريح من الأضواء و الشهرة و تصوير الأفلام و وافق هجرس على تبديل الأدوار، لذلك هل يكشف جونى تبديل شخصيات هجرس و سلام، هذا ما ستكشفه الحلقة التاسعة و العشرون من المسلسل.

ويعرض مسلسل "الكبير أوى 7" على قناة on حصريا فى السادسة والربع مساء طوال شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وتشهد قناة on طوال شهر رمضان، عرض العديد من المسلسلات المتميزة حيث يعرض فى السادسة والربع مساء يوميا مسلسل الكبير أوى الجزء السابع، للنجم أحمد مكى، وتدور أحداث المسلسل حول وقوع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.