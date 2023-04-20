شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهيم: الجمهور متعاطف مع سيد فى "جعفر العمدة" وبيطبطب عليا فى الشارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أحمد فهيم فى مداخلة ببرنامج "رمضان كريم"، الذى يقدمه الكابتن خالد الغندور والإعلامية دينا سليم على راديو أون سبورت إف إم 93.7 إنه سعيد برد فعل الجمهور فى الشارع وسعادتهم بالدور، وأشار إلى أن الناس تعاطفت مع شخصية سيد وأظهرت حبها له، وكانت متعاطفة معه لدرجة أن بعضهم كان بيطبطب عليه فى الشارع.

المسلسل بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر،عماد صفوت، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

جعفر العمدة يسجل التعاون الثالث بين محمد رمضان والمخرج محمد سامى في الدراما بعد حققا سوياً نجاحات كبيرة خلال مسلسلى "الأسطورة" الذى تم عرضه فى عام 2016، و"البرنس" الذى تم عرضه في عام 2020.