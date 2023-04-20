شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 7 .. هل يكشف جونى تبديل شخصيات هجرس وسلام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل الكبير أوى 7 بسفر محمد سلام إلى المزاريطة لمقابلة هجرس لتبديل الشخصيات بينهما لأنه يريد أن يستريح من الأضواء والشهرة وتصوير الأفلام ووافق هجرس على تبديل الأدوار، لذلك هل يكشف جونى تبديل شخصيات هجرس وسلام، هذا ما ستكشفه الحلقة التاسعة والعشرون من المسلسل.

ويعرض مسلسل "الكبير أوى 7" على قناة on حصريا فى السادسة والربع مساء طوال شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it.

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وتشهد قناة on طوال شهر رمضان، عرض العديد من المسلسلات المتميزة حيث يعرض فى السادسة والربع مساء يوميا مسلسل الكبير أوى الجزء السابع، للنجم أحمد مكى، وتدور أحداث المسلسل حول وقوع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.