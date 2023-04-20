محمد عبده رابح صقرعمرو دياب كاظم الساهر | 7 نجوم في ليالي عيد الفطربالسعودية

ياسر رشاد - القاهرة - أيام وتنطلق احتفالات عيد الفطر المبارك في أنحاء الدول العربية، وعلى وجه التحديد السعودية، التي تضم عدد كبير من نجوم الغناء ستجوب أنحاء المملكة.

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البداية من فنان العرب محمد عبده والذي ينطلق بحفلين غنائيين بين أبها والدمام، في ثاني ورابع أيام العيد

ويأتي الفنان رابح صقر بحفله الغنائي في العاصمة الرياض في خامس أيام العيد

ومع الفنان الكبير عبادي الجوهر والفنانة أميمة طالب في الرياض في ثالث أيام العيد

والفنانة أنغام تلتقي بجمهوها مع الفنان الكبير علي عبد الكريم في القصيم في الـ 28من إبريل .

وجمهور الهضبة عمرو دياب على موعد معه في الـ 28 من إبريل بمدينة جدة

ويحيي القيصر كاظم الساهر حفله الغنائي في الـ 27 من إبريل بمدينة جدة

حفلات عيد الفطر في السعودية 2023

تتضمن حفلات عيد الفطر في السعودية، عددًا من مدن المملكة، والتي يجتمع فيها عدد كبير من نجوم الغناء العربي على المستوى العربي والخليجي، على أن يتم طرح التذاكر الخاصة بكل حفل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

فعاليات تقويم الرياض 2023

بدأت فعاليات تقويم الرياض بعد انتهاء فعاليات موسم الرياض الذي شهد عددًا كبيرًا من الفعاليات الغنائية والترفيهية والثقفية على مدار 90 يومًا.

فعاليات موسم الرياض 2022:

بدأت فعاليات موسم الرياض 3 في الـ21 من أكتوبر، بحفل عالمي يضم عرضًا خاصًا لسيرك دو سوليه الشهير،

بجانب افتتاح مناطق جديدة تحمل فعاليات فريدة من نوعها وتحدث للمرة الأولى في الموسم.

موسم الرياض 3 ومناطق جديدة لاستقبال فعالياته:

أوضح المستشار تركي آل شيخ في المؤتمر الصحفي الخاص بفعاليات موسم الرياض لعام 2022، أن الموسم

الجديد يضم 15 منطقة، تتميز كل واحدة منها بطابع

ترفيهي خاص، ومن أبرزها منطقة "بوليفارد وورلد" التي تضم ثقافات وأجواء دول عدة حول العالم، تتمثل في: أمريكا، وفرنسا، واليونان، والهند، والصين، وإسبانيا، واليابان، والمغرب، والمكسيك، إضافةً إلى فينيسيا الإيطالية، إذْ ستقدم كل هذه الدول تجاربها من خلال المطاعم والأسواق والفنون.

الدورات السابقة لموسم الرياض:

يُذكر أن الدورة الأولى من موسم الرياض انطلقت في 2019 تحت شعار "هنا الرياض.. تخيَّل"، في الـ11 من أكتوبر، واستمرت فعالياته لمدة 70 يومًا، والنسخة الثانية كانت بعنوان "تخيل أكثر"، التي بدأت في 20 أكتوبر 2021، وجاءت بأكثر من 7500 فعالية عالمية بين الحفلات الغنائية والأنشطة الترفيهية والثقافية المختلفة.