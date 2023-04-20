الأوبرا تواصل فعاليات موسمها الفني عقب عيد الفطر

ياسر رشاد - القاهرة - تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر فعاليات موسمها الفنى 2022 - 2023 عقب عيد الفطر مباشرة، يقام عدة عروض متنوعة على مسارحها بالقاهرة والاسكندرية تبدا جميعها فى الثامنة مساء .

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فعلى المسرح الكبير تقدم الفرقة القومية العربية للموسيقى حفلا بقيادة المايسترو حازم القصبجى وذلك الجمعة 28 ابريل بمشاركة المطربين ريم كمال ، صابرين النجيلى ، غادة ادم ، والموهبة السورية الواعدة بتول بنى.

ويتضمن باقة من اعمال كوكب الشرق ام كلثوم ، كما يقدم اوركسترا القاهرة السيمفونى السبت 29 ابريل حفلا بقيادة المايسترو نادر عباسى ومشاركة المغنيين الروسى ديمترى روزفيزيف ، النمساوى يوليا سافراسوفا ، رضا الوكيل ، عمرو مدحت مع كورال اكابيلا قيادة وتدريب مايا جيفينريا ويتضمن احدى مؤلفات قائد الحفل نادر عباسى بعنوان بين الغسق والسحر واوراتوريو من اوبرا اوديب لـ ايجور سترافنسكى .

وعلى المسرح الصغير تقدم مجموعات الاوبرا لموسيقى الحجرة الخميس 27 ابريل حفلا بقيادة علاء عبد الله ويستضيف السوبرانو داليا فاروق يتضمن عدد من الاعمال الكلاسيكية العالمية ، كما يقدم الموسيقار محمد عادل حفلا الاحد 30 ابريل يتضمن مجموعة من اعماله الخاصة .

وعلى المسرح المكشوف يقدم الموسيقار فتحى سلامة حفلا الاحد 30 ابريل يتضمن عدد من مؤلفاته الخاصة .

ويشهد مسرح معهد الموسيقى العربية الخميس 27 ابريل حفلا لفرقة التراث للموسيقى العربية بقيادة المايسترو فاروق البابلى ومشاركة كل من رضوى سعيد ، حنان عصام ، حنان الخولى ، نهى حافظ ، عاطف عبد الحميد ، احمد الوزيرى ، احمد محسن ، ياسر سليمان ويتضمن كوكبة من اعمال الطرب .

وعلى مسرح الجمهورية تقدم فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية الاحد 30 ابريل

حفلا بقيادة المايسترو احمد عامر ومشاركة كنزى ، عبير امين ، ريم حمدى ، اية عبد الله ، اسلام رفعت ، احمد عبد الكريم ، احمد نافع ، مصطفى النجدى ويضم باقة من مؤلفات زمن الفن الجميل .

وعلى مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " تحيى فرقة اوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار ذكرى الموسيقار سيد مكاوى فى الحفل المقام الخميس 27 ابريل بمشاركة بسملة كمال ، ندى غالب ، هبه اسماعيل ، يمنى حسن ، سيد وهب الله ، اشرف عبود ، محمد متولى ، محمد رئيس.

ويقدم اوركسترا وتريات اوبرا الاسكندرية السبت 29 ابريل حفلا بقيادة المايسترو شريف محيى الدين ومشاركة العازفين نيفين المحمودى - كريم فؤاد ( فيولينة ) ، احمد عبد الحكيم ( تشيللو ) ، كما تقدم الفرقة القومية العربية للموسيقى حفلا بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى الاحد 30 ابريل بمناسبة ذكرى كل من الموسيقار عمار الشريعى وشاعر العامية عبد الرحمن الابنودى ويستضيف الفنانة هدى عمار مع المطربين ايات فاروق ، اشرف وليد ، محمد طارق ، احمد عفت .