شكرا لقرائتكم خبر عن دياب: منى زكى عظيمة ومحترفة وحظى حلو إنى وقفت أمامها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم دياب ضيفا على تليفزيون الخليج 365 مع على الكشوطى رئيس قسم الفن، وتحدث خلال اللقاء عن مشاركته فى مسلسل "تحت الوصاية".

وقال دياب: "منى زكى قيمة فنية أنا فى حياتى ما شوفتش زى منى زكى ما شفتش فى جمالها وموهبتها وإخلاصها فى العمل وموهوبة بشكل الواحد يتضاءل أمامها وقد إيه هى عظيمة ومحترفة بدرجة تخض ربنا يحميها يارب محترمة وجدعة وأنا حظى حلو إنى اشتغلت معاها فى رمضان هذا العام، وريم العدل بروفيسورة فى تصميم الأزياء ومصممة أزياء عظيمة وكل الأركان مكتملة إن صالح يطلع بالشكل ده ولما بلبس لبس الشخصية بيفرق معايا نفسيا".

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسرى، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية فى إطار اجتماعى من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.