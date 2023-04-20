شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأوبرا تواصل فعاليات موسمها الفنى عقب عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، فعاليات موسمها الفنى لهذا العام عقب عيد الفطر مباشرة، حيث يقام عدة عروض متنوعة على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية تبدأ جميعها فى الثامنة مساء.

فعلى المسرح الكبير تقدم الفرقة القومية العربية للموسيقى حفلا بقيادة المايسترو حازم القصبجى وذلك الجمعة 28 أبريل بمشاركة المطربين ريم كمال، صابرين النجيلى، غادة آدم، والموهبة السورية الواعدة بتول بنى ويتضمن باقة من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم، كما يقدم أوركسترا القاهرة السيمفونى السبت 29 أبريل حفلا بقيادة المايسترو نادر عباسى ومشاركة المغنيين الروسى ديمترى روزفيزيف، النمساوى يوليا سافراسوفا ، رضا الوكيل ، عمرو مدحت مع كورال اكابيلا قيادة وتدريب مايا جيفينريا ويتضمن احدى مؤلفات قائد الحفل نادر عباسى بعنوان بين الغسق والسحر واوراتوريو من اوبرا اوديب لـ ايجور سترافنسكى.

وعلى المسرح الصغير تقدم مجموعات الأوبرا لموسيقى الحجرة الخميس 27 أبريل حفلا بقيادة علاء عبد الله ويستضيف السوبرانو داليا فاروق يتضمن عددا من الأعمال الكلاسيكية العالمية، كما يقدم الموسيقار محمد عادل حفلا الاحد 30 ابريل يتضمن مجموعة من أعماله الخاصة.

وعلى المسرح المكشوف يقدم الموسيقار فتحى سلامة حفلا الأحد 30 أبريل يتضمن عدد من مؤلفاته الخاصة.

ويشهد مسرح معهد الموسيقى العربية الخميس 27 أبريل حفلا لفرقة التراث للموسيقى العربية بقيادة المايسترو فاروق البابلى ومشاركة كل من رضوى سعيد، حنان عصام ، حنان الخولى ، نهى حافظ ، عاطف عبد الحميد ، احمد الوزيرى ، احمد محسن ، ياسر سليمان ويتضمن كوكبة من اعمال الطرب .

وعلى مسرح الجمهورية تقدم فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية الأحد 30 أبريل حفلا بقيادة المايسترو احمد عامر ومشاركة كنزى ، عبير امين ، ريم حمدى ، اية عبد الله ، اسلام رفعت ، احمد عبد الكريم ، احمد نافع ، مصطفى النجدى ويضم باقة من مؤلفات زمن الفن الجميل .

وعلى مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" تحيى فرقة اوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار ذكرى الموسيقار سيد مكاوى فى الحفل المقام الخميس 27 ابريل بمشاركة بسملة كمال ، ندى غالب ، هبة اسماعيل ، يمنى حسن ، سيد وهب الله ، اشرف عبود ، محمد متولى ، محمد رئيس ، ويقدم اوركسترا وتريات اوبرا الاسكندرية السبت 29 ابريل حفلا بقيادة المايسترو شريف محيى الدين ومشاركة العازفين نيفين المحمودى - كريم فؤاد ( فيولينة ) ، احمد عبد الحكيم ( تشيللو ) ، كما تقدم الفرقة القومية العربية للموسيقى حفلا بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى الاحد 30 ابريل بمناسبة ذكرى كل من الموسيقار عمار الشريعى وشاعر العامية عبد الرحمن الابنودى ويستضيف الفنانة هدى عمار مع المطربين ايات فاروق ، اشرف وليد ، محمد طارق ، احمد عفت.