شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان السينما العربية فى شرم الشيخ يعلن تأجيل دورته الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان السينما العربية عن تأجيل فعاليات الدورة الأولى للمهرجان، الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ، حيث تحتاج الدورة الأولى لمزيد من الوقت للتحضير، ويجرى حاليا الاتفاق على الموعد الجديد، والذى سيعلن عنه المهرجان قريبا لكل المشاركين فيه من صناع أفلام ولجان تحكيم ومكرمين ونقاد ولكل عشاق السينما.

المهرجان تنظمه مؤسسة "إبداع" للثقافة والفنون برئاسة مدير التصوير السينمائى "سمير فرج" ويضم فى لجنته الاستشارية الفنانة إلهام شاهين والسيناريست عبد الرحيم كمال والكاتب الصحفى إبراهيم عيسى، كما يضم فى هيكله التنظيمى ثناء هاشم أستاذ السيناريو بمعهد السينما، والناقد السينمائي أحمد سعد الدين والمخرج سامى محمد على.

وكان من المقرر أن تنطلق الدورة الأولى للمهرجان فى 29 أبريل الجارى، ورئيس شرف المهرجان الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز ورئيس لجنة التحكيم المخرجة السينمائية إيناس الدغيدي وأعضاء اللجنة العليا للمهرجان وعدد كبير من صناع السينما المصرية والعربية.