شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهيم بعد نجاحه فى مسلسل جعفر العمدة: بشتغل علشان أسعد أولادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان أحمد فهيم عن سعادته بنجاح دوره فى مسلسل "جعفر العمدة" فى مداخلة مع برنامج "رمضان كريم"، الذى يقدمه الكابتن خالد الغندور والإعلامية دينا سليم على راديو أون سبورت إف إم 93.7، وأشار إلى أن أكثر شىء أسعده هو سعادة أبنائه به وفخرهم به، خاصة بعد إشادة أصدقائهم بدور سيد فى المسلسل، وأكد أن الهدف من عمله هو إسعاد أبنائه.

المسلسل بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر،عماد صفوت، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

جعفر العمدة يسجل التعاون الثالث بين محمد رمضان والمخرج محمد سامى في الدراما بعد حققا سوياً نجاحات كبيرة خلال مسلسلى "الأسطورة" الذى تم عرضه فى عام 2016، و"البرنس" الذى تم عرضه في عام 2020.