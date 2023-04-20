شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة تعيد دراما الطفل للصدارة وتنجح فى مخاطبة عقول الأطفال والكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى إعادة دراما الطفل للصدارة، بتقديمها العديد من الأعمال المتميزة للطفل، والتى لم تلق اهتمام وحب الأطفال فقط، لكن استطاعت استقطاب الكبار أيضا، وذلك يعود للأسلوب الشيق فى التناول وتقديم محتوى يخاطب الحس والوجدان من خلال الموسم الثانى من "يحيى وكنوز"، حيث قدم العمل بمستوى يرقى للعالمية ويضاهى أهم الأعمال الأجنبية، لتكون الأعمال المقدمة من الشركة المتحدة طوق نجاة لمواجهة الهجمة الشرسة من الأفكار الغريبة على مجتمعاتنا التى تقدم رسائل للطفل مباشرة وغير مباشرة لا تتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا من خلال أعمال أجنبية.



يحيي وكنوز



يحيي وكنوز



يحيي وكنوز

الجزء الثانى من العمل يشارك فى بطولته الطفل إياد يحيى فى دور يحيى، وبثينة هانى فى دور كنوز، وعصام السقا فى دور أستاذ عصام، والفنان علاء مرسى فى دور سينو، ويجسد الفنان محمد ثروت الدكتور عجيب، والفنان القدير سامى مغاورى فى دور عم حسنى، والإشراف على المحتوى الدرامى للناقدة علا الشافعى.

مسلسل "يحيى وكنوز" يتناول عددا من الشخصيات، منها الملك خفرع ويجسده الفنان خالد سليم ورمسيس الثالث ويجسده الفنان إسلام جمال، ويجسد الفنان أحمد العوضى شخصية أمنمحات، كما يجسد الفنان أحمد صلاح حسنى حاكم الإقليم بيبى نخت، ويجسد الفنان محمد عبدالجواد الملك سنفرو، كما يجسد الفنان خالد الدهبى الملك مينا.



المحمية



المحمية

ولم تكتف الشركة المتحدة بتقديم "يحيى وكنوز 2" للأطفال، وإنما حرصت على تقدم العمل بمصاحبة لغة الإشارة، وهو الأمر الذى أشادت به الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، بأن الجزء الثانى من المسلسل الكرتونى "يحيى وكنوز" عمل على تفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 من خلال الإتاحة الإشارية التى وفرها للأشخاص ذوى الإعاقة السمعية، والإسهام فى رفع وعى الأشخاص ذوى الإعاقة بالحضارة الفرعونية، والعراقة المصرية، من خلال تسليط الضوء على كنوز مصر الأثرية والمدن الساحلية الغنية بها.



الربابة مصري



الربابة مصري



الربابة مصري

فيما قدمت الشركة المتحدة مغامرات مع الكائنات البحرية فى "المحمية" من خلال مسلسل الرسوم المتحركة، والذى يعرض على قناة الحياة ومنصة Watch IT وهو عبارة عن مغامرات مشوقة ومختلفة من خلال اكتشاف "فرح وحمزة" سر المحمية التى يملكها جدهما، وهو أن الكائنات البحرية تعرف لغة البشر وتتحدث بها لنستكشف بعد ذلك مغامرات فرح وحمزة مع تلك الكائنات خلال حلقات المسلسل المميزة.

وقامت المتحدة بتقديم اسكتشات "الربابة مصرى"، حيث تقدم موضوعات عصرية بطريقة الفلكلور فى "الربابة مصرى" وهو اسكتشات غنائية تعرض على قناة أون، وتقدم موضوعات عصرية وتتناول مشروعات قومية عديدة بطريقة الغناء الفلكلورى على الربابة، وهو مزج بين الغناء على الربابة والفلكلور الشعبى من ناحية، وطرح موضوعات عصرية متنوعة من ناحية أخرى.