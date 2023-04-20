شكرا لقرائتكم خبر عن صور تكشف عن وجود علاقة حب بين كيندال جينر وباد بونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار مغنى الراب البورتوريكى باد بونى وعارضة الأزياء العالمية كيندال جينر التكهنات حول وجود علاقة عاطفية بينهما، بعدما شوهدا معاً وسط الحشود فى مهرجان "كوتشيلا فالى" للموسيقى والفنون.

وقد أظهرت صور جرى تداولها على "تويتر" كيندال جينر البالغة من العمر 27 عامًا، وهى تقف بجانب العاشق بونى، 29 عامًا، ليخبرها بشىء ما فى أذنها. وحسب ما نشر موقع ديلى ميل فإن كيندال وبونى يتواعدان منذ فبراير الماضى، فيما يبدو أنه انتعاش كبير لجينر بعد انتهاء علاقتها التى استمرت لنحو عامين مع ديفين بوكر. وفى الصور شوهدت كيندال وهى تسير وسط الحشود، بينما كان فنان "داكيتى" يقود المسرح، حيث قدّم عرضاً لمدة ساعتين مع ضيوف مميزين.



كيندال جينر تدخل علاقة حب جديدة

كيندال جينر تواجه انتقادات بسبب الهالوين.. حولت أزياء Toy Story لملابس مثيرة

وعلى جانب آخر لفتت عارضة الأزياء العالمية كيندال جينر، الأنظار بعد تنكرها فى زى مستوحى من فيلم الكرتون Toy Storyللاحتفال بعيد الهالوين، لكن يبدو أنها قد أزعجت البعض، حيث واجهت موجة من رد الفعل العنيف من المعجبين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد مشاركة اللقطات.



كيندال جينر وباد بوني

وحسب ما نشره موقع "ديلي ميل"، نشرت عارضة الأزياء البالغة من العمر 26 عامًا، الصور بمشاركة 262 مليونًا من متابعيها على موقع "إنستجرام"، وكثير منهم انتقلوا إلى التعليقات للتأكيد على عدم موافقتهم، معلنين أنها "تدمر" الصورة الذهنية لفيلم الأطفال.

وتنكرت كيندال على هيئة شخصية "جيسي" من سلسلة Toy Story، وإلى جانب الشعر الأحمر المضفر، والقبعة الحمراء، والقميص الأبيض والأصفر، أضافت كيندال تعديلا جريئا على الزى وهو ما تسبب في الجدل، حيث وجد البعض أنها تدمر برائعة الأطفال بعد التعديلات.