شيرين رضا وبيومي فؤاد.. صُنّاع "مغامرات كوكو" من العرض الخاص للفيلم (صور)

ياسر رشاد - القاهرة - احتفل مساء أمس، الأربعاء، صُنّاع فيلم "مغامرات كوكو" بالعرض الخاص للفيلم بإحدى سينمات السادس من أكتوبر.

حضر العرض الخاص للفيلم كل من النجوم بيومى فؤاد؛ شيرين رضا؛ أوس أوس؛ إيهاب فهمى؛ نانسى صلاح؛ عمرو عبدالعزيز؛ محمد محمود عبدالعزيز؛ أبو ليلة؛ كريم سرور؛ باهر النويهى؛ زينة منصور؛ المخرج إسماعيل فاروق؛ المنتج عمرو طنطاوى؛ مصمم الأكشن عصام الوريث؛ المصور شريف قمر.

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"مغامرات كوكو"، بطولة النجم بيومى فؤاد؛ خالد الصاوى؛ شيرين رضا؛ أوس

أوس؛ إيهاب فهمى؛ نانسى صلاح؛ عمرو عبدالعزيز؛ طاهر أبو ليلة؛ وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حمدى المرغنى؛ وشيماء سيف؛ وحسن عبد الفتاح؛ أوتاكا؛ زينة منصور؛ النجمة اللبنانية دانا حلبي.

الفيلم من تأليف إيهاب الناصر؛ إنتاج عمرو طنطاوى، إخراج إسماعيل فاروق؛ وهو ضمن عدد من الأفلام المعروضة في السينمات بموسم عيد الفطر.