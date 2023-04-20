شكرا لقرائتكم خبر عن جورى بكر تكشف عن حملها: عرفت الخبر أثناء تصوير جعفر العمدة وأخفيته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة جورى بكر عن حملها وانتظارها مولودها الأول، وذلك بعد احتفالها بزواجها قبل شهر ديسمبر الماضى، موضحة لـ"الخليج 365": "عرفت بخبر حملى أثناء تصوير مشاهدى فى مسلسل جعفر العمدة، وقررت إخفاء الأمر لحين الانتهاء من التصوير، حيث لا يتأثر صناع العمل بهذا الخبر، لاسيما أن التصوير كان مكثفا ومشاهدى كانت صعبة".

وتستكمل جورى بكر بخبر حملها حالة السعادة الكبيرة التى تعيشها حالياً بسبب تحقيقها نجاحاً لافتاً فى مسلسل جعفر العمدة مع النجم محمد رمضان، والذى تم عرضه فى شهر رمضان 2023، إذ جسدت شخصية وداد التى أثارت الجدل وتفاعل الجمهور مع تصرفاتها خلال أحداث العمل.

وحلت جورى بكر ضيفة على تليفزيون ”الخليج 365” خلال لقاء مع الزميل على الكشوطى رئيس قسم الفن، وكشفت خلال اللقاء أن المخرج محمد سامى هو من اكتشفها فى مسلسل "البرنس"، وأنه السبب فى نجاحها، وأنها كانت متخوفة من دور وداد، وحرصت على أن تكون على قدر المسئولية لأنه وضع ثقته فيها.

وأشارت جورى بكر إلى أنها تلبست الشخصية وكانت تتحرك زى وداد وتتكلم بطريقة وداد حتى فى لوكيشن التصوير، والكثير شعر أننى تغيرت بسبب الشخصية، وحاولت أن أعود لشخصيتى الحقيقية.

وأوضحت: "وداد شخصية حقيقية وبسيطة وتسببت فى أن العبايات والجلبيات تعود للصدراة"، مضيفة: "لبست العباية ونزلت إلى السيدة زينب لأرى الستات البسيطة بيتعاملوا إزاى وبيتكلموا إزاى، واستفدت كتير وعملت معايشة لمجمتع الحارة".

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.