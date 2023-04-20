شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جت سليمة الحلقة 13.. سليمة تعالج الخاقان من الهبو الأخضر "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 13 من مسلسل جت سليمة قيام سليمة "دنيا سمير غانم" بعلاج الخاقان "محمد ثروت" من الهبو الأخضر الذي كان مصابا به، وكان سببا فى نفور زوجته منه الأميرة أحلام "مايان السيد". وشهدت الحلقة أيضا قيام الخاقان بمحاولة جذب الأميرة أحلام له، خاصة بعد حالة النفور.

وكانت شهدت أحداث مسلسل جت سليمة ظهور كايلا رامي رضوان ابنة دنيا سمير غانم والإعلامي رامي رضوان كضيفة شرف المسلسل.

مسلسل جت سليمة مكون من 15 حلقة، من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، هالة فاخر، سامي مغاوري، سلوى محمد علي، غادة طلعت، سلوى خطاب، مايان السيد، رحاب الجمل، إيمان السيد، الطفل آدم النحاس، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، ندى عزت، وأشرف نصر، ومن إخراج إسلام خيرى وإنتاج محمد أحمد السبكى برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مواعيد عرض مسلسل جت سليمة

يعرض مسلسل جت سليمة للنجمة دنيا سمير غانم، يوميا على قناة cbc الساعة 8.45 مساء والإعادة الساعة 2.45 صباحًا والساعة 2.30 ظهرًا، وعلى قناة cbc دراما الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 5.30 صباحًا والساعة 11.15 صباحًا، بجانب عرضه على منصة Watch it الساعة 9 مساء.