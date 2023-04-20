شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصطفى نعمان قيادي إخوانى فى "سره الباتع" ومدمن فى "كشف مستعجل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - محمد مصطفى نعمان، أحد الوجوه الجديدة الصاعدة في عالم الدراما المصرية التي شاركت في موسم دراما رمضان الحالي في عدد من الأعمال والمسلسلات أبرزها مسلسل "سره الباتع" مع أحمد فهمي وكوكبة من النجوم وإخراج خالد يوسف، وأيضا المسلسل الكوميدي "كشف مستعجل" مع النجوم محمد عبد الرحمن ومصطفى خاطر وهنادي مهنا.

لفت مصطفى الأنظار إليه من خلال مشاركته في مسلسل "سره الباتع" عندما قاد بتجسيد شخصية "مصطفى قدري" القائد الإخواني، وأيضا تجسيده شخصية مدمن المخدرات في مسلسل كشف مستعجل، كما شارك في أعمال أخرى خلال الموسم الحالي.





بدأ مصطفى مشواره مع الفن من خلال ورش التمثيل ثم تكوين فرقة "ميدان الفن" المسرحية وكان رئيسا للفريق، وقدموا العرض المسرحي "صفقة تبادلية" الذي تناول فكرة الوجود الإنساني ورحلة الحياة على الأرض وما تحمله من صراعات وجودية، معتمدا على التنقل بين التمثيل الكوميدي والتراجيدي وكذلك الرقص والغناء واستخدام الجرافيك.



محمد مصطفى في كشف مستعجل

مسلسل (سره الباتع) للمخرج خالد يوسف مأخوذ عن رواية للأديب الراحل يوسف إدريس، وهو بطولة أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم، ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدى الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، ألفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.





ويشارك فى المسلسل كضيوف شرف عدد من الفنانين أبرزهم كريم فهمي، ماجد المصرى، أحمد صفوت، أشرف زكي، بيومى فؤد، شريف الدسوقي، الشاعر الكبير جمال بخيت، الشاعر هشام الجخ، الشاعر ابراهيم عبد الفتاح، الإعلامية بثينة كامل، المحامي طارق العوضي.