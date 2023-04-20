شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد وشيرين رضا وأوس أوس ونانسى صلاح يحتفلون بعرض فيلم مغامرات كوكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل صُناع فيلم "مغامرات كوكو" بالعرض الخاص للفيلم بإحدى سينمات السادس من أكتوبر، وحضر العرض الخاص للفيلم كل من النجوم بيومى فؤاد وشيرين رضا وأوس أوس وإيهاب فهمى، ونانسى صلاح وعمرو عبد العزيز، محمد محمود عبد العزيز.

"مغامرات كوكو" بطولة النجم بيومى فؤاد وخالد الصاوى وشيرين رضا وأوس أوس وإيهاب فهمى ونانسى صلاح وعمرو عبد العزيز، وطاهر أبو ليلة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حمدى المرغنى وشيماء سيف وحسن عبد الفتاح وأوتاكا و زينة منصور، والنجمة اللبنانية دانا حلبي، وهو من تأليف إيهاب الناصر وإخراج إسماعيل فاروق، وهو ضمن عدد من الأفلام المعروضة في السينمات بموسم عيد الفطر.

ويناقش الفيلم قضية الرفق بالحيوان، من خلال صراع الخير والشر، ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل مستشفى للطب البيطري، حيث يمتلك المستشفى الدكتور فوزي (خالد الصاوى)، فيما يدخل معه في عداء كوكو الذي يجسد دوره بيومي فؤاد، فيما تظهر شيرين رضا بشخصية طبيبة بيطرية وعالمة.