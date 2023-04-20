شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جت سليمة الحلقة 13.. سليمة تكتشف سر كره الخاقان جهلان للعلم "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 13 من مسلسل جت سليمة كشف سليمة "دنيا سمير غانم" لسر كره الخاقان جهلان للعلم، حيث اتضح أن الأمر بسبب عقدة قديمة، بسبب والدته التي جعلته يغير من ابن خالته جهبز، والذى كان يكتب القصائد وهو صغير، ليقرر أن يحبس جهبز ويحرق كتبه.



مسلسل جت سليمة



مسلسل جت سليمة

فيما أقنعت سليمة الخاقان بقيامها بتعليمه، وتأسيسه من البداية ولكن بعيدا عن أعين الناس، خاصة أنه يخاف أن يظهر أمام الناس وهو يتلقى دروس العلم.

وكانت أحداث مسلسل جت سليمة شهدت ظهور كايلا رامي رضوان ابنة دنيا سمير غانم والإعلامي رامي رضوان كضيفة شرف المسلسل.

مسلسل جت سليمة مكون من 15 حلقة، من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، هالة فاخر، سامي مغاوري، سلوى محمد علي، غادة طلعت، سلوى خطاب، مايان السيد، رحاب الجمل، إيمان السيد، الطفل آدم النحاس، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، ندى عزت، وأشرف نصر، ومن إخراج إسلام خيرى وإنتاج محمد أحمد السبكى برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مواعيد عرض مسلسل جت سليمة

يعرض مسلسل جت سليمة للنجمة دنيا سمير غانم، يوميا على قناة cbc الساعة 8.45 مساء والإعادة الساعة 2.45 صباحًا والساعة 2.30 ظهرًا، وعلى قناة cbc دراما الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 5.30 صباحًا والساعة 11.15 صباحًا، بجانب عرضه على منصة Watch it الساعة 9 مساء.