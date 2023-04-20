شكرا لقرائتكم خبر عن الممثلة المصرية الصاعدة شذى محرم تشارك فى الفيلم الأمريكي ”Roulette“ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت شركة « I4 production» الأمريكية المتخصصة فى إنتاج الأفلام السينمائية والبرامج التليفزيونية، الممثلة المصرية الصاعدة شذى محرم للمشاركة فى بطولة فيلم ”Roulette“ المقرر عرضه فى السينمات الأمريكية الصيف القادم.

وقالت شذى محرم الممثلة المصرية الحاصلة على منحة فنية في أكاديمية نيويورك للأفلام لدراسة الأعمال السينمائية، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنها بدأت التجهيز للمشاركة فى عدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية فى هوليوود، لافتة إلى أنها تجهز حاليا نفسها للمشاركة فى بطولة فيلم ”Roulette“ من إنتاج شركة I4 production الأمريكية لصانع الأفلام ميكو سعد وإخراج سيف الشريف.

وأوضحت شذى محرم الممثلة المصرية، أنها ستتعاون مع المخرج سيف الشريف ككاتبة لمسلسل تسجيلي من إخراجه وإنتاج « Creative Lab1 » والفيلم يحمل أسم " تراث الوادي " ويتناول تاريخ الحصان المصري والحصان العربى.

شذى محرم حائزة مرتين على منحة فولبرايت المرموقة في مجالي التمثيل والإخراج، عُرضت أعمالها في مهرجانات دولية هامة من بينها مهرجان كان وتورونتو والقاهرة ومراكش. نال أداؤها في الفيلم المصري الألماني ”فخ“ إعجاب نقاد عالميين وتم وصفه بأحد أفضل أدوار سنة ٢٠١٩.

وتمت دعوتها عام ٢٠٢١ لبرنامج مهرجان برلين السينمائي الدولي للمواهب الصاعدة الذى يحتفي بأهم ٢٠٠ موهبة على مستوي العالم.