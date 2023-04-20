أسبوع ميلانو للتصميم يحيي الثقافة المصرية الإيطالية ويعيد كليوباترا وأنطونيو إلى الحياة

ياسر رشاد - القاهرة - ينطلق معرض كليوباترا وأنطونيو Cleopatra & Antonio للتصميمات وذلك بمشاركة مجموعة من العارضين المصريين والإيطاليين، في خطوة تهدف إلى إحياء التاريخ والثقافة المصرية والإيطالية المشتركة، ضمن فعاليات أسبوع ميلانو للتصميم Milan Design Week، والذي يقام في الفترة من 17 – 23 أبريل الحالي.

ويقدم معرض كليوباترا وأنطونيو، الذي يستمر حتى 30 إبريل، تصورا معاصرا لأسلوب الحياة المحتمل للزوجين الشهيرين وذلك من خلال التعاون بين أقوى العلامات التجارية في مجالات العمارة والديكور والتصميم والتصنيع والتي تقدم تصميمات عصرية تحمل روح التاريخ المشترك بين مصر وإيطاليا، وتعكس العلاقة التي جمعت الملكة المصرية كليوباترا بالقائد اليوناني مارك أنطونيو وكيف ستكون في الوقت الحاضر.

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وقام فريق إيطالي- مصري من المتخصصين في مجال التصميم والهندسة المعمارية، والاتصالات وتنظيم الفعاليات بابتكار المعرض الذي يقدم تصورا لشكل الحياة المعاصرة في منزل كليوباترا وأنطونيو في شقتهما في ميلانو بعد أن تزوجا وأصبح لديهما أبناء في سن الشباب هما ليو ورايا، من خلال تصميمات تقدم التراث الثقافي التقليدي، والطقوس والتقاليد، وتعامل الأبناء مع الثقافة المشتركة بشكل عصري وأيضا التفاعل الافتراضي.



وتتسع أعمال معرض "كليوبترا وأنطونيو" لتشمل حلقات نقاشية وندوات، ومبادرات تتعلق بكل ما

هو جديد في عالم التصميم، ما يخلق فرصا جديدة للشراكات والعمل بين الدولتين.



يشار إلى أن Milan design week أسبوع ميلانو للتصميم الذي بدأ لأول مرة عام 1961 يعد أهم حدث عالمي يجمع المصممين في المجالات المختلفة في مدينة ميلانو الإيطالية، وفي البداية كان يركز على الأثاث الإيطالي، لكن بتحول بمرور الوقت إلى فعالية دولية تركز على فرص التعاون التجاري والثقافي بين الدول، من خلال الفعاليات التي تقام في جميع أنحاء المدينة على مدار أسبوع يستضيف خلالها حوالي 2500 شركة.



قبل جائحة كوفيد زار حوالي نصف مليون شخص من جميع أنحاء العالم أسبوع ميلانو للتصميم، وهو الرقم المتوقع لزيارات هذا العام في المعرض الذي يسلط الضوء على موضوعات التصميم المستدام، والمواد المبتكرة، والذكاء الاصطناعي كأداة تساعد الإنسان في إبداعاته.