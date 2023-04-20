شكرا لقرائتكم خبر عن ضرب نار الحلقة 28.. توريط جابر فى صفقة سلاح جديدة ومهرة تذهب لرؤية زيدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحاول جون (طارق النهري) خلال أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 28، توريط جابر (أحمد العوضي) أكثر في عمله معه، وجعله يمضى على عدد كبير من الشيكات والعقود، ويتحدث مع أحد الرجال أن شحنة السلاح السابقة التي يظن جابر أنها سرقت هو من أخذها ليجبره على تنفيذ العملية التالية، لأن هذه العملية إما النجاح أو القتل.

ثم تذهب مهرة (ياسمين عبد العزيز) خلال أحداث الحلقة إلى مكان تواجد زيدان (ماجد المصري) لتخبره أنها لا تأتي بالمال أو العنف، وأن كل شيء بينهما قد انتهي بعد حبسه لها.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.