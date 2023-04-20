شكرا لقرائتكم خبر عن ضرب نار الحلقة 28.. شقيقة زيدان تبيع الشركة والفيلا بتوكيل رسمى دون علمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 28 مواجهة شرسة بين صفاء (انتصار) وزيدان (ماجد المصري)، لتخبره أنها السبب في كل ما وصل إليه في تجارته وعليه الاهتمام بها وبشقيقهما بدلا من الجري وراء مهرة، ليرد عليها أنه لولا هو ما كانت خرجت هي ويسري من بولاق، ثم تركها وذهب.

تذهب صفاء ويسري إلى المحامي الذي يعطيهما عقد بيع الشركة بالتوكيلات الخاصة بها، يعطيها المشتري شيكات بـ 5 بنوك خارج مصر، فضلا عن بيعها الفيلا الخاصة بزيدان خلال شهر فقط، وتخبر يسري أنه لم يتبق سوى أموال السيولة التي لديه فقط، وتطمئنه أن زيدان لا يفكر سوى في مهرة وما بدر منها.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.