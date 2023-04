شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حرب الحلقة 8.. عمر يصل إلى زوجة عثمان ويجدها ملفوفة بحزام ناسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر عثمان تنفيذ عمليات إرهابية صغيرة وتصويرها وعرضها على رجال الأعمال الإرهابيين من أجل الحصول على تمويل من أجل العملية الكبيرة التى يحضر لها، وذلك في الحلقة الثامنة من مسلسل حرب الذى يتم عرضه على قناة ON، وفى نفس الوقت يتم تفريغ موبايل التكفيرى معتصم الذراع اليمنى لعثمان، وتم إيجاد رسائل وتواصل مع أكثر من شخص بواسطة تطبيق تليجرام.

الرائد عمر الإمام يزور منزل مروة (سارة الشامى) أرملة التكفيرى فريد والمتزوجة حالياً من عثمان، وبعد ضغط على والدتها ووالدها يجد تليفون تتواصل به والدتها معها، ويأمر عمر والدة مروة الاتصال بها وطلب مقابلتها ويراقبها ولكن تتفاجأ الأم باتصال مروة وتخبرها بأنها لن تستطيع المجىء وتطلب منها أن تحضر هي في عنوان أرسلته لها، ليصل عمر إلى هذا العنوان ويجد مروة ملفوفة بحزام ناسف.

مسلسل حرب مكون من 10 حلقات ويعرض ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 21 رمضان على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 3.15 صباحاً و 3.15 ظهراً، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 4.15 صباحاً والساعة 8 مساء بجانب العرض على منصة watch it الساعة 9 مساء.

مسلسل حرب بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، أحمد امام، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، محمود الباز وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هانى سرحان وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى

ومن أبرز ضيوف شرف الحلقات محمود البزاوى، محمد نجاتى، سما إبراهيم، صبرى عبد المنعم، حنان سليمان، محمد أبو داود، عبد الرحيم حسن، ياسر على ماهر، محمد العمروسى، الشحات مبروك.



مسلسل حرب الحلقة 8



مسلسل حرب الحلقة 8



مسلسل حرب الحلقة 8



مسلسل حرب الحلقة 8



مسلسل حرب الحلقة 8