شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الكانتو الحلقة 28.. زواج طه القماش ورواية ورشاد يتعاون مع الإنجليز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 28 بطولة أمير كرارة بمشهد يتعارك فيه طه القماش مع رشاد، بعد أن علم الأول بأن الثاني هو السبب في تخريب بضاعته في المحل.

فيما يخطط صالح مع عم خليل لخطف بعض الجنود الإنجليز بسبب ما يفعلونه في السوق وقبضهم على بعض الشباب، أما رشاد فيعقد اتفاقا مع ضباط إنجليز ليساعدهم في القبض على الشباب الوطني مقابل خدمات يقدمونها له، ومنها إخفاء الورقة الخاصة بملكية أرض السوق بالأوقاف. كما شهدت الحلقة الـ28 زواج طه القماش وراوية، ويبدأ صالح مخططه لقتل الجنود الإنجليز في السوق.





قنوات عرض سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافس في رمضان 2023، بطولة أمير كرارة يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

أبطال مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

قصة مسلسل سوق الكانتو

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.