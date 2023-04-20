شكرا لقرائتكم خبر عن حضرة العمدة الحلقة 28.. أهل تل شبورة يثورون ضد شلباية ويطالبون بأموالهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 28 من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي الكثير من الأحداث، حيث وصلت أنباء لأهالي تل شبورة بأن شلباية "وفاء عامر" هربت بنقودهم، فذهبوا جميعاً لبيتها ولكن لم يفتح لهم أحد، فثار أهل تل شبورة وبدأوا يتبادلون الحديث والكشف عن مخاوفهم بهروب شلباية بنقودهم، وانهار البعض لأنهم قد أعطوا لشلباية كل ما يملكون، واتصلت شلباية بصفية "روبي" وطلبت مقابلتها واعترفت لها أنها كانت على حق واستطاعت أن تجمع التل كله حولها بأقل الإمكانيات، ونادتها فى آخر حديثهم بـ"ست البنات".

مسلسل "حضرة العمدة" من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وعمرو صحصاح ، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً علي الرجال.