شكرا لقرائتكم خبر عن تحت الوصاية الحلقة 13.. دياب يهجم على المركب ووفاة رشدي الشامي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل تحت الوصاية، بطولة منى زكى، المذاع على قناتى DMC وDMC دراما ومنصة Watch it، حضور "زكريا" أحمد خالد صالح للإسكندرية لزيارة "حنان" منى زكي وذهب معها إلى محكمة الأسرة لنقل وصاية أولادها لها بعد وفاة جدهم.

وأثناء سير الإجراءات حضر "صالح" دياب ومعه المحامي في محاولة الحصول على وصاية الأولاد، وقام بتقديم محضر سرقة اتهم "حنان" فيه، واخبره المحامي أن هناك نزاعا قضائيا بينهم على المركب الخاص بالأولاد.

وقام "صالح" بتصوير سيارة "زكريا" اثناء اصطحابه "حنان" إلى دمياط مرة اخرى، ومن خلالها علم بمكان المركب وذهب إلى دمياط وبحث عنه حتى وجده ولكن استوقفه "حمدي" وقام بطرده من المركب.

وفي اليوم التالي احضر "صالح" بعص الرجال وحاول الحصول على المركب ولكن تصدت له "حنان" وطقم البحرية المرافق بهم بقوة، واختتمت الحلقة بوفاة "ربيع" رشدي الشامي بعد اصابته في ظهره.

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.