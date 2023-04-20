شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حضرة العمدة الحلقة 28.. مشهد مؤثر يجمع محمد محمود عبد العزيز وروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 28 من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي العديد من الأحداث، حيث ذهب حافظ "محمد محمود عبد العزيز" لصفية "روبي" وسألته صفية عن سبب تغيره، وذكرته بطفولتهما وكيف كان مبتسما دائما وكيف كان والدها يأمنه هو بالذات عليه، واعترف لها حافظ أنه اختار طريق الدقن ليستمد منه قوته وأنه قبل ذلك كان بلا قيمة، فقرر أن يخافه الناس واعترف لها أنه لم يحفظ سوى الفاتحة وآيات صغيرة من القرآن فقط.

مسلسل "حضرة العمدة " من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وعمرو صحصاح ، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً علي الرجال.