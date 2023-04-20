شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج الكتيبة 101 لـ"القاهرة الإخبارية": تحمست للغاية للعمل وشرف لى المشاركة في المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج محمد سلامة، مخرج مسلسل الكتيبة 101، إنه تحمس للغاية لفكرة مسلسل الكتيبة 101 ، متابعا :"في الوقت نفسه تخوفت من التجربة، وانتابني شيء من القلق في بداية الأمر، وهذا الخوف جعلني أذاكر كثيرًا أحداث المسلسل والفترة الزمنية التي يناقشها وتفاصيل حياة الأبطال والشهداء من الجيش المصري".

وأضاف مخرج مسلسل الكتيبة 101، خلال حواره مع قناة القاهرة الإخبارية، أن المسلسل يتناول بطولات الشهداء في فترة زمنية جديدة لم يتحدث عنها أحد باستفاضة من قبل، وعندما أسندت لي الشركة المنتجة هذا العمل تحمست وتشجعت للفكرة، وأردت دخول تجربة جديدة بالنسبة لي، وشرف لأي شخص أن يشارك في عمل وطني وأن يكون جزءًا من الحكايات التي يقصها.

وتابع المخرج محمد سلامة :"استعدادًا للعمل حرصت على المعايشة التامة ومنها جمع المعلومات الموثقة واللازمة، وإعادة قراءة الأخبار الكثيرة عما حدث في هذه الفترة، كما أنني ذهبت إلى سيناء والأماكن التي تدور فيها الأحداث من أجل فهم تفاصيل أكثر عن الأحداث هناك، بالإضافة إلى مشاهدة مقاطع فيديو خاصة بالشهداء عن طريق زملائهم، فكنت أحاول التعايش والتعمق داخل الأحداث قبل البدء في التصوير".