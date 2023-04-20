شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضرب نار الحلقة 28.. جابر ينقذ مهرة ويأخذها إلى منزله لحمايتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تذهب صفاء (انتصار) خلال أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 28، إلى بيت سحر (مها نصار) وتخبرها بضرورة إنقاذ صديقتها مهرة (ياسمين عبد العزيز) من يد زيدان (ماجد المصري)، بعد حبسه لها في الفيلا، وتنصحها بالذهاب إلى جابر (أحمد العوضي) لتخبره، وبالفعل تذهب إلى جابر وتخبره بما حدث لمهرة، وتطالبه أن يجعل مهرة تسامحها على ما فعلته بها.

يذهب جابر إلى الفيلا المحبوسة بها مهرة وتنشب خناقة بينه وبين رجال زيدان ويتبادلون إطلاق النار بينهما، حتى يتمكن من الذهاب إليها لتحتضنه مهرة، وتذهب معه خارج الفيلا، ويخبر يسرى صفاء بنجاح خطتهما فى تحرير مهرة، ويأخذ جابر مهرة وأختها وابنها إلى منزله لحمايتهم من زيدان، ويدور حديث بينهما حول ضرورة ابتعاده عن الأعمال غير المشروعة واهتمامه بها.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.