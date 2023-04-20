شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى تحتفل مع وداد ودلال وثريا بحضور بوسى شلبى بنجاح جعفر العمدة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الإعلامية بوسي شلبي على حسابها بموقع إنستجرام فيديو من سهرة احتفال الفنانة هالة صدقي والتي تلعب دور صفصف في مسلسل جعفر العمدة، حيث ظهرت وهي تحتفل مع جوري بكر "وداد"، وإيمان العاصي "دلال"، ومي كساب "ثريا"، مازحة بأن هذا هو العشاء الأخير.

وشهدت أحداث الحلقة 28 من مسلسل جعفر العمدة، قتل دلال "إيمان العاصي" بلال شامة بالسكين، وذلك أمام شقيقيها شوقي وكارم، وذلك بعدما ذهبت إلى بلال شامة في محبسه بمزرعة جعفر العمدة، واعترفت أمامهم بأنها وراء كل ما حدث لابن جعفر العمدة.

وشهدت الحلقة ذهاب محمد رمضان إلى بلال شامة، ليعترف بلال شامة على دلال زوجة جعفر العمدة، حيث يخبر محمد رمضان أنه خطف ابنه بناء على طلب زوجته دلال "إيمان العاصي"، وعندما سأله جعفر هل هذا بسبب شوقي شقيق دلال قال له إن دلال هي التي أرادت خطف ابن ثريا.