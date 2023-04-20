شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضرب نار الحلقة 28.. جابر يذهب إلى فيلا مهرة للسؤال عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 28 بدخول زيدان (ماجد المصري) على مهرة (ياسمين عبد العزيز) مكان حبسها، وأعطى لها شرابا وطعاما، وتنهار مهرة فى البكاء، ثم تذهب شيرين (إيمان السيد) إلى الفيلا للبحث عن مهرة، ولكنها لا تجدها وتخبر الخادمة ألا أحد يعلم طريقها.

يذهب جابر (أحمد العوضي) إلى فيلا مهرة ويوهم الحارس أنه أحد عمال المصنع، ويسأله عنها، ولكنه يخبرها أنها مسافرة، ثم تذهب شيرين إلى زيدان لتسأله عن مهرة، ليرد عليها أنها في إجازة لتريح أعصابها حتى تعود إلى عملها، وتحاول صفاء (انتصار) استمالة يسرى للوقوف معها ضد زيدان خلال الفترة المقبلة.





مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.