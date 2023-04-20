شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الله: محمد رمضان شخص بسيط فى كواليس جعفر العمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق أحمد عبد الله الشهير بكارم فتح الله، المشارك فى مسلسل جعفر العمدة يعرض حاليا فى رمضان، : " أصعب مشهد لم دلال تتكلم فى حلقة 28 وهى بتقول كل اللى حصل وشايلة كل ده جواها.. وكارم وشوقى فى حالة ذهول أن دلال مخبية كل ده لمدة 19 سنة

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية شافكى المنيرى عبر برنامجها التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية : " والدى فى المسلسل حمادة فتح الله كان خايف من عائلة جعفر العمدة ومش عاوز مشاكل معاهم".

وعن تعامل محمد رمضان داخل كواليس المسلسل : "شخص بسيط جدا فى التعامل مع الزملاء وبيحاول يوجه ويطلع المشهد حلو .. وكواليس المشاهد كانت معموله بحب".

ونصح الشباب لما فعله كارم فى المسلسل فى جميع قراراته قائلا : "بلاش الغضب فى اتخاذ أى قرار".